Из стихотворения выпишите метафоры, эпитеты, олицетворения, сравнения: Октябрь уж наступил - уж роща отряхает Последние листы с нагих своих ветвей; Дохнул осенний холод - дорога промерзает. Журча бежит еще за мельницу ручей, Но...
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Из стихотворения выпишите метафоры, эпитеты, олицетворения, сравнения: Октябрь уж наступил - уж роща отряхает Последние листы с нагих своих ветвей; Дохнул осенний холод - дорога промерзает. Журча бежит еще за мельницу ручей, Но пруд уже застыл;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
эпитеты: последние листы, с нагих ветвей, осенний холод. метафоры: дорога промерзает, октябрь наступил, роща отряхает. олицетворения: бежит ручей, пруд застыл, дохнул холод.
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