Из стихотворения выпишите метафоры, эпитеты, олицетворения, сравнения: Октябрь уж наступил - уж роща отряхает Последние листы с нагих своих ветвей; Дохнул осенний холод - дорога промерзает. Журча бежит еще за мельницу ручей, Но...

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Из стихотворения выпишите метафоры, эпитеты, олицетворения, сравнения: Октябрь уж наступил - уж роща отряхает Последние листы с нагих своих ветвей; Дохнул осенний холод - дорога промерзает. Журча бежит еще за мельницу ручей, Но пруд уже застыл;

Автор: Гость