за первый час лыжник прошел 10800 метров за второй 9450 метров за третий 9100 метров за четвертый 8150 метров с какой постоянной скоростью должен идти лыжник чтобы пройти тот же путь за то же время?
Математика
за первый час лыжник прошел 10800 метров за второй 9450 метров за третий 9100 метров за четвертый 8150 метров с какой постоянной скоростью должен идти лыжник чтобы пройти тот же путь за то же время?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10800+9450+9100+8150=37 500м прошел за 4 час. 37500 : 4 = 9 375м/час должна быть постоянна скорость лыжника
Гость:
(10800+9450+9100+8150):4=9375 м/час с такой постоянной скоростью должен идти лыжник
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