4,5:(3x)=4:28

Математика
4,5:(3x)=4:28
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x*4=4.5*28 x=126/12 x= 10.5
Гость:
4,5:(3x)=4:28; 3x*4=4.5*28; 12х = 126; x=126:12; x=10.5. Ответ: 10,5
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