в библиотеке 98 000 книг. книги на русском языке составляют 78% всех книг, из них 5%-учебники . остальные книги на русском языке -это художественная литература и справочники . их отношение равно 5:2. сколько в библиотеке справо...
Математика
в библиотеке 98 000 книг. книги на русском языке составляют 78% всех книг, из них 5%-учебники . остальные книги на русском языке -это художественная литература и справочники . их отношение равно 5:2. сколько в библиотеке справочников на русском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
98000--------100% ?------------78% 98000*78/100=76440 книги на русском языке 76440------100% ?-------5% 76440*5/100=3822 учебники 76440-3822=72618 5+2=7 72618 \7=10374 приходится на одну часть 10374*2= 20748 справочников на русском языке
Гость:
1) 98 000 * 0,78 = 76 440 (к) на русском языке; 2) 76 440 * 0,05 = 3822(к) учебники. 3) 76440 - 3822 = 72618 (к) худ. лит. и справочники; 4) 5 + 2=7 (частей) справочники составляют 2/5. 5) 72618:7 *2 = 20748 справочников на русском языке.
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