в библиотеке 98 000 книг. книги на русском языке составляют 78% всех книг, из них 5%-учебники . остальные книги на русском языке -это художественная литература и справочники . их отношение равно 5:2. сколько в библиотеке справо...

Математика

в библиотеке 98 000 книг. книги на русском языке составляют 78% всех книг, из них 5%-учебники . остальные книги на русском языке -это художественная литература и справочники . их отношение равно 5:2. сколько в библиотеке справочников на русском языке

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