Два предложения с деепричасиным оборотом
Русский язык
Два предложения с деепричасиным оборотом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тень ,пробираясь на свет, осторожно оглядывалась по сторонам. Рома и сейчас очень нервничал, постоянно отвлекая своего соседа.
Гость:
Высокий ствол, качнувшись, косо пошел вниз, обламывая ветки. (Д. Балашов) И кружится еще, приюта не найдя, грачей встревоженное стадо. (А. Фет)
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