15 м куб * 3 - 22 м куб * 2
Математика
15 м куб * 3 - 22 м куб * 2
Ответ(ы) на вопрос:
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15м куб*3-22м куб*2=1м куб
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