Туристы прошли 12 км.Это составило пяту часть всего пути.Какова длина маршрута?
Математика
Туристы прошли 12 км.Это составило пяту часть всего пути.Какова длина маршрута?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*5/1=60 км
Гость:
весь путь - х км 100% прошли - 12 км 20 % 20х=12*100 20х=1200 х=60 км весь путь составляет 60 км
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