Вычислите градусную меру каждого из смежных углов , если один из них больше на 64 градуса
Геометрия
Вычислите градусную меру каждого из смежных углов , если один из них больше на 64 градуса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - первый угол х+64 - второй угол х+х+64=180 2х=180-64 2х=116 х=58 Ответ: первый угол - 58 градусов второй угол - 122 градуса
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
В эвдиометре взорвали смесь, состоящую из 1 мл водорода и 6 мл кислорода. Какой газ и в каком количестве остался после взрыва?
Математика
за 2 часа пешеход прошел 10 км.Сколько км он пройдет за 3 часа, если за каждый следующий час будет проходить на 1 км меньше?
Обществознание
Химия
вычислите объёмы оксидов карбона(IV) и сульфура(IV) при нормальных условиях,которые образуются при сгорании 19 грамм карбона(IV) сульфида в избытке...