В седьмых классах некоторой школы выполнялась контрольная работа. Оценки «5», «4», «3» получили соответственно 25%, 35%, 35% учащихся, а остальные 7 человек получили «2». Сколько учащихся писали контрольную работу?
Математика
В седьмых классах некоторой школы выполнялась контрольная работа. Оценки «5», «4», «3» получили соответственно 25%, 35%, 35% учащихся, а остальные 7 человек получили «2». Сколько учащихся писали контрольную работу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 25 % + 35 % +35 % = 95 % 2) 100 % -95 % = 5 % это 5 человек написали на "2" 3) 7 * 100 : 5 = 140 человек писали коннтрольную работу
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