Лодка имеющая скорость 6км/ч,плыла 3ч. по течению реки и 5ч. против течения реки.Какое расстояние проплыла лодка,если скорость течения реки 2км/ч
Математика
Лодка имеющая скорость 6км/ч,плыла 3ч. по течению реки и 5ч. против течения реки.Какое расстояние проплыла лодка,если скорость течения реки 2км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6+2=8км\час скорость по течению 6-2=4 км\час скорсть против течения Найдём расстояние 8*3= 24 км 4*5= 20 км Всего 24+20=44 км
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