Лодка имеющая скорость 6км/ч,плыла 3ч. по течению реки и 5ч. против течения реки.Какое расстояние проплыла лодка,если скорость течения реки 2км/ч

Математика

Лодка имеющая скорость 6км/ч,плыла 3ч. по течению реки и 5ч. против течения реки.Какое расстояние проплыла лодка,если скорость течения реки 2км/ч

Автор: Гость