определите объём льдинки, масса которой 108 грамм

Гость: Гость:

Давай вазмем так Ро льда = 0,90 г/см3 (куб) Что бы узнать V (обьем) нужно применить Форумулу P=M/V Из этого выразим V т.к нам нужно определить объем. V=M/P(ро) V=108 грамм / 0,90 = 120 см 3 (кубических) P.S M - масс , V - объем , P(po) - Плотность.