в прямоугольном треугольнике гипотенуза равна-а, а один из острых углов-альфа. найдите другой острый угол и катеты.

Геометрия

в прямоугольном треугольнике гипотенуза равна-а, а один из острых углов-альфа. найдите другой острый угол и катеты.

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