в прямоугольном треугольнике гипотенуза равна-а, а один из острых углов-альфа. найдите другой острый угол и катеты.
Геометрия
в прямоугольном треугольнике гипотенуза равна-а, а один из острых углов-альфа. найдите другой острый угол и катеты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второй острый угол 90- альфа Найдём катет противолежащий углу а*sina найдём катет прилежащий к углу а*cos a
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