Берёзовых дров-2,4 кубических метров Еловых дров-1,6 кубических метров Во сколько раз берёзовых дров больше чем еловых? Какую часть всех дров составляют берёзовые? Сколько процентов всех заготовленных дровсоставляют еловые?

Гость: Гость:

Берёзовых дров-2,4 кубических метров Еловых дров-1,6 кубических метров Во сколько раз берёзовых дров больше чем еловых? 2,4/1,6=1,5 раз Какую часть всех дров составляют берёзовые? 2,4+1,6=4 2,4/4=0,6=3/5 Сколько процентов всех заготовленных дровсоставляют еловые? 4---100% 1,6---? 1,6*100/4= 40%