Берёзовых дров-2,4 кубических метров Еловых дров-1,6 кубических метров Во сколько раз берёзовых дров больше чем еловых? Какую часть всех дров составляют берёзовые? Сколько процентов всех заготовленных дровсоставляют еловые?
Математика
Берёзовых дров-2,4 кубических метров Еловых дров-1,6 кубических метров Во сколько раз берёзовых дров больше чем еловых? Какую часть всех дров составляют берёзовые? Сколько процентов всех заготовленных дровсоставляют еловые?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берёзовых дров-2,4 кубических метров Еловых дров-1,6 кубических метров Во сколько раз берёзовых дров больше чем еловых? 2,4/1,6=1,5 раз Какую часть всех дров составляют берёзовые? 2,4+1,6=4 2,4/4=0,6=3/5 Сколько процентов всех заготовленных дровсоставляют еловые? 4---100% 1,6---? 1,6*100/4= 40%
Гость:
1)2,4 : 1,6 = 1,5(раз) во столько раз берёзовых дров больше чем еловых. 2) 2,4+1,6=4 (м3) всего дров; 3) 2,4/4 = 24/40 = 3/5 часть всех дров составляют берёзовые. 1,6*100:4 = 40 % всех заготовленных дровсоставляют еловые
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