через вершину прямого угла С треугольника АВС с катетами 6 см и 8 см к его плоскости проведен перпендикуляр МС. МС = 12, СL - медиана треугольника. Найти ML

Гость: Гость:

1). По т.Пифагора: АВ^2=ВС^2+АС^2. Отсюда АВ=квадр. корень из (ВС^2+АС^2). 2).Рассмотрим треугольник СМВ, где угол М=90 градусов. По т. Пифагора: СВ^2=СМ^2+МВ^2, отсюда МВ=квадр. корень из (СВ^2-CМ^2). 3). АL=АВ:2. 4). LM=AL-MB.