Допишите подходящие имена существительные 3-го склонения.Выделите окончания, укажите падеж ехал на Сок из просил о гулял на писал в

Русский язык

Допишите подходящие имена существительные 3-го склонения.Выделите окончания, укажите падеж ехал на Сок из просил о гулял на писал в

Автор: Гость