Допишите подходящие имена существительные 3-го склонения.Выделите окончания, укажите падеж ехал на Сок из просил о гулял на писал в
Русский язык
Допишите подходящие имена существительные 3-го склонения.Выделите окончания, укажите падеж ехал на Сок из просил о гулял на писал в
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ехал на лошад(и) - п.п.; Сок из морков(и) - р.п.; просил о помощ(и) - п.п.; гулял на площад(и) - п.п.; писал в тетрад(и) - п.п.
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