Груши составляют 25% всех деревьев сада остальные 150 деревьев-яблони. Сколько грушевых деревьев в саду?

Математика

Груши составляют 25% всех деревьев сада остальные 150 деревьев-яблони. Сколько грушевых деревьев в саду?

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