Груши составляют 25% всех деревьев сада остальные 150 деревьев-яблони. Сколько грушевых деревьев в саду?
Математика
Груши составляют 25% всех деревьев сада остальные 150 деревьев-яблони. Сколько грушевых деревьев в саду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 100 % - 25 % = 75 % 150 деревьев - яблони 2) 150 * 100 : 75 = 200 деревьев всего в саду 3) 200 - 150 = 50 деревьев - груши
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