Площа перерізу кулі площиною,віддаленою від її центра на 15 см,дорівнює 64П см2. Знайти площу великого круга.
Геометрия
Площа перерізу кулі площиною,віддаленою від її центра на 15 см,дорівнює 64П см2. Знайти площу великого круга.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так як площа перерізу дорівнює 64П см2, то радиус перерізу = корінь з 64 = 8 см. Тоді за теоремою Пифагора знайдемо радіус кулі. R^2 = 8^2 + 15^2; R^2 = 64 + 225; R^2 = 289; R = 17 см; Тоді площа великого круга = П * R^2 = 289П см2
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