Раствор ортофосфорной кислоты массой 49 кг с массовой долей H3PO4 50% нейтрализовали гидроксидом кальция. Определите массу образовавшегося фосфата кальция.

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Уравнение реакции: 2H3PO4 + 3Ca(OH)2 = Ca3(PO4)2 + 6H2O Молекулярные массы: H3PO4 - 98 г/моль Ca3(PO4)2 - 310 г/моль Находим массу ортофосфорной кислоты в растворе: 49кг*50%/100%=24,5 кг Составляем пропорцию: Из 2*98 г H3PO4 получают 310 г Ca3(PO4)2 Из 24500 г H3PO4 получают Х г Ca3(PO4)2 Находим Х: Х=24500*310/(2*98)=38750 г (38,75 кг) Ответ: масса Ca3(PO4)2 составляет 38,75 кг