Теннисный корт представляет собой прямоугольную площадку, длина которой вдвое больше ширины,а площадь равна 800 м в квадрате.Найдите длину и ширину корта.

Алгебра

Теннисный корт представляет собой прямоугольную площадку, длина которой вдвое больше ширины,а площадь равна 800 м в квадрате.Найдите длину и ширину корта.

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