Теннисный корт представляет собой прямоугольную площадку, длина которой вдвое больше ширины,а площадь равна 800 м в квадрате.Найдите длину и ширину корта.
Алгебра
Теннисный корт представляет собой прямоугольную площадку, длина которой вдвое больше ширины,а площадь равна 800 м в квадрате.Найдите длину и ширину корта.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ширина х, длина 2х S=х*2х, 800=2х*х, 400=х*х, х=20 Ответ: ширина 20м, длина 40м
Гость:
Пусть ширина равнв х см, тогда длина 2х. S=a*b = х * 2х = 2x^2, 2x^2 = 800, x^2 = 400, х=20 (м) 20 * 2 = 40 (м) Ответ: 20м, 40м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Раствор ортофосфорной кислоты массой 49 кг с массовой долей H3PO4 50% нейтрализовали гидроксидом кальция. Определите массу образовавшегося фосфата ...
Математика
Груши составляют 25% всех деревьев сада остальные 150 деревьев-яблони. Сколько грушевых деревьев в саду?
Геометрия
Площа перерізу кулі площиною,віддаленою від її центра на 15 см,дорівнює 64П см2. Знайти площу великого круга.
Геометрия
через вершину прямого угла С треугольника АВС с катетами 6 см и 8 см к его плоскости проведен перпендикуляр МС. МС = 12, СL - медиана треугольника....