В 513г дистиллированной воды растворили 27г соли.Вычислите содержание растворенного вещества в полученном растворе в процентах.
Химия
В 513г дистиллированной воды растворили 27г соли.Вычислите содержание растворенного вещества в полученном растворе в процентах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 513г дистиллированной воды растворили 27г соли.Вычислите содержание растворенного вещества в полученном растворе в процентах. 513+27=540 грам 540---100% 27------? 27*100/540=5%
Гость:
1) 513 + 27 = 540 г весь раствор. 2) 27 * 100 : 540 = 5 % содержание растворенного вещества
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Берёзовых дров-2,4 кубических метров Еловых дров-1,6 кубических метров Во сколько раз берёзовых дров больше чем еловых? Какую часть всех дров соста...
Алгебра
Теннисный корт представляет собой прямоугольную площадку, длина которой вдвое больше ширины,а площадь равна 800 м в квадрате.Найдите длину и ширину...
Химия
Раствор ортофосфорной кислоты массой 49 кг с массовой долей H3PO4 50% нейтрализовали гидроксидом кальция. Определите массу образовавшегося фосфата ...
Математика
Груши составляют 25% всех деревьев сада остальные 150 деревьев-яблони. Сколько грушевых деревьев в саду?