В 513г дистиллированной воды растворили 27г соли.Вычислите содержание растворенного вещества в полученном растворе в процентах.

Химия
В 513г дистиллированной воды растворили 27г соли.Вычислите содержание растворенного вещества в полученном растворе в процентах.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 513г дистиллированной воды растворили 27г соли.Вычислите содержание растворенного вещества в полученном растворе в процентах. 513+27=540 грам 540---100% 27------? 27*100/540=5%
Гость:
1) 513 + 27 = 540 г весь раствор. 2) 27 * 100 : 540 = 5 % содержание растворенного вещества
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