В 513г дистиллированной воды растворили 27г соли.Вычислите содержание растворенного вещества в полученном растворе в процентах.

Химия

В 513г дистиллированной воды растворили 27г соли.Вычислите содержание растворенного вещества в полученном растворе в процентах.

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