В одном детском саду 98 детей, в другом - на 36 детей больше. В младшую группу ходят 56 малышей, в среднюю - 74, а остальные дети ходят в старшую группу. На сколько меньше детей в младшей группе, чем в старшей?

Математика

В одном детском саду 98 детей, в другом - на 36 детей больше. В младшую группу ходят 56 малышей, в среднюю - 74, а остальные дети ходят в старшую группу. На сколько меньше детей в младшей группе, чем в старшей?

Автор: Гость