В одном детском саду 98 детей, в другом - на 36 детей больше. В младшую группу ходят 56 малышей, в среднюю - 74, а остальные дети ходят в старшую группу. На сколько меньше детей в младшей группе, чем в старшей?
Математика
В одном детском саду 98 детей, в другом - на 36 детей больше. В младшую группу ходят 56 малышей, в среднюю - 74, а остальные дети ходят в старшую группу. На сколько меньше детей в младшей группе, чем в старшей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 98 + 36 = 134 ребёнка во 2 саду 2) 98 + 134 =232 ребёнка в двух садах 3) 232-(56-74)=102 ребёнка ходят в старшую группу 4) 102-56=на 46 детей вменьше в младшей группе
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