составте и запишите предложения со словом свежий , употребляя его в разных значениях.укажите, каким синонимом можно заменить это прилогательное в каждом случае.

Гость: Гость:

1. Свежие (не увядшие) фрукты лежали на столе. 2. Дети пробовали свежее (недавное сделанное) варенье . 3. Отец принёс свежую (не соленую) рыбу . 4. Мы умылись свежей (чистой) водой. 5. Свежий (прохладны) ветерок подул на нас. 6. На дворе было свежо (холодно). 7. Я увидела на его теле свежую (недавнюю) рану. 8. Сын попросил её заварить свежего (нового) чаю.