Из 21 кг хлопкового семени получили 5,1 кг масла. Сколько масла получится из 7 кг хлопкового семени?
Математика
Из 21 кг хлопкового семени получили 5,1 кг масла. Сколько масла получится из 7 кг хлопкового семени?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ: 21 кг хлоп. семени ------- 5,1 кг масла. 7 кг хлоп. семени ------ х кг масла. х=7 * 5,1 : 21 = 1,7 кг масла. 2) 21 : 7 = 3 (раза) меньше хлоп. семени. 5,1 : 3 = 1,7 кг масла
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