В пакете было 40 пряников. Эти пряники раздали поровну детям. Каждый получил 5 штук. Сколько было детей? Сколько пряников получило трое детей?
Математика
В пакете было 40 пряников. Эти пряники раздали поровну детям. Каждый получил 5 штук. Сколько было детей? Сколько пряников получило трое детей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)40:5=8(д)-было детей 2)40:3=15(пр) Ответ:8 человек было,3 получат 15пряников
Гость:
40:5=8 детей получили пряники 3*5=15 пряников получили 3 ребёнка
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