В пакете было 40 пряников. Эти пряники раздали поровну детям. Каждый получил 5 штук. Сколько было детей? Сколько пряников получило трое детей?

Математика

В пакете было 40 пряников. Эти пряники раздали поровну детям. Каждый получил 5 штук. Сколько было детей? Сколько пряников получило трое детей?

Автор: Гость