для ремонта школы привезли в одинаковых банках 90кг зелёной и 150 кг белой краски.зелёной краски было 18банок.сколько всего банок краски привезли?

Математика
для ремонта школы привезли в одинаковых банках 90кг зелёной и 150 кг белой краски.зелёной краски было 18банок.сколько всего банок краски привезли?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90 кг- зеленая 150- белая 90кг- 18 банок 150 кг- х х= 150*18/90=30 банок ( белой) всего: 18 банок+30 банок=48 банок Ответ: 48 банок
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