для ремонта школы привезли в одинаковых банках 90кг зелёной и 150 кг белой краски.зелёной краски было 18банок.сколько всего банок краски привезли?

Математика

для ремонта школы привезли в одинаковых банках 90кг зелёной и 150 кг белой краски.зелёной краски было 18банок.сколько всего банок краски привезли?

Автор: Гость