для ремонта школы привезли в одинаковых банках 90кг зелёной и 150 кг белой краски.зелёной краски было 18банок.сколько всего банок краски привезли?
Математика
для ремонта школы привезли в одинаковых банках 90кг зелёной и 150 кг белой краски.зелёной краски было 18банок.сколько всего банок краски привезли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90 кг- зеленая 150- белая 90кг- 18 банок 150 кг- х х= 150*18/90=30 банок ( белой) всего: 18 банок+30 банок=48 банок Ответ: 48 банок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
На спалювання невідомої речовини обємом 1л знадобилось 6л кисню. При цьому утворилось 4л вуглекислого газу та 4л води. Встановіть формулу речовини.
Математика
Лодка имеющая скорость 6км/ч,плыла 3ч. по течению реки и 5ч. против течения реки.Какое расстояние проплыла лодка,если скорость течения реки 2км/ч