На спалювання невідомої речовини обємом 1л знадобилось 6л кисню. При цьому утворилось 4л вуглекислого газу та 4л води. Встановіть формулу речовини.

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Рівняння реакції у загальному вигляді: CxHy + O2 = CO2 + H2O Так як у реакції беруть участь газоподібні речовини та продуктами реакції також є газоподібні речовини, то вихідні коефіцієнти реакції будуть кратними об’ємам, тобто: 1CxHy + 6O2 = 4CO2 + 4H2O Зводимо кількість вуглецю та водню і отримуємо формулу речовини: С4Н8 Робимо перевірку: С4Н8+ 6O2 = 4CO2 + 4H2O Рівняння урівнене.