На спалювання невідомої речовини обємом 1л знадобилось 6л кисню. При цьому утворилось 4л вуглекислого газу та 4л води. Встановіть формулу речовини.
Химия
На спалювання невідомої речовини обємом 1л знадобилось 6л кисню. При цьому утворилось 4л вуглекислого газу та 4л води. Встановіть формулу речовини.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рівняння реакції у загальному вигляді: CxHy + O2 = CO2 + H2O Так як у реакції беруть участь газоподібні речовини та продуктами реакції також є газоподібні речовини, то вихідні коефіцієнти реакції будуть кратними об’ємам, тобто: 1CxHy + 6O2 = 4CO2 + 4H2O Зводимо кількість вуглецю та водню і отримуємо формулу речовини: С4Н8 Робимо перевірку: С4Н8+ 6O2 = 4CO2 + 4H2O Рівняння урівнене.
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