за 2 часа пешеход прошел 10 км.Сколько км он пройдет за 3 часа, если за каждый следующий час будет проходить на 1 км меньше?

Математика
за 2 часа пешеход прошел 10 км.Сколько км он пройдет за 3 часа, если за каждый следующий час будет проходить на 1 км меньше?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10:2=5км (5)(4)(3)=12км он пройдёт
Гость:
1)10/2=5(км/ч) 2)5-1=4(км)-прошёл за 1-ый ч 3)4-1=3(км)-прошёл за 2 ч 5+4+3=12(км)
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