за 2 часа пешеход прошел 10 км.Сколько км он пройдет за 3 часа, если за каждый следующий час будет проходить на 1 км меньше?

Математика

за 2 часа пешеход прошел 10 км.Сколько км он пройдет за 3 часа, если за каждый следующий час будет проходить на 1 км меньше?

Автор: Гость