вычислите объёмы оксидов карбона(IV) и сульфура(IV) при нормальных условиях,которые образуются при сгорании 19 грамм карбона(IV) сульфида в избытке кислорода.
Химия
вычислите объёмы оксидов карбона(IV) и сульфура(IV) при нормальных условиях,которые образуются при сгорании 19 грамм карбона(IV) сульфида в избытке кислорода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CS2+3O2=CO2+2SO2 кол-ва вещ-ва(CS2)=19:76=0.25моль;След.кол-ва вещ-ва(CO2)=0.25моль; кол-ва вещ-ва(SO2)=0.5моль; V(CO2)=0.25Х22.4=5.6л;V(SO2)=0.5Х22.4=11.2л
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