вычислите объёмы оксидов карбона(IV) и сульфура(IV) при нормальных условиях,которые образуются при сгорании 19 грамм карбона(IV) сульфида в избытке кислорода.

Химия

вычислите объёмы оксидов карбона(IV) и сульфура(IV) при нормальных условиях,которые образуются при сгорании 19 грамм карбона(IV) сульфида в избытке кислорода.

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