какое самое великое сражение во второй мировой войне????
Обществознание
какое самое великое сражение во второй мировой войне????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В великой отечественной войне все сражения важные но самое Великое это Битва за сталинград
Гость:
Самые великие сражения Второй мировой войны - это битвы, повергшие за собой коренной перелом в истории войны. Их три: Московская (одна из важнейших битв), Курская и Сталинградская.
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