В эвдиометре взорвали смесь, состоящую из 1 мл водорода и 6 мл кислорода. Какой газ и в каком количестве остался после взрыва?
Химия
В эвдиометре взорвали смесь, состоящую из 1 мл водорода и 6 мл кислорода. Какой газ и в каком количестве остался после взрыва?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реакция: 2Н2 + О2 = 2Н2О или Н2 + 1/2О2 = Н2О 1 мл водорода будет взимодействовать с 0,5 мл кислорода и в результате получится 1 мл воды в виде пара. Т.о., в эвдиометре образовался 1 мл водяного пара и осталось 6-0,5=5,5 мл кислорода
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