Какое число является корнем квадратного уравнения? -6х 2(2 в квадрате сверху) -1,4х +7,4=0 А,2 В.1 С -1 Д-0

Алгебра
Какое число является корнем квадратного уравнения? -6х 2(2 в квадрате сверху) -1,4х +7,4=0 А,2 В.1 С -1 Д-0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-6х^2-1,4x+7,4=0; 6x^2+1,4x-7,4=0; D=b^2-4ac=1,96+177,6=179,56; корень из D= 13,4; х1= (-1,4+13,4)/12=1; х2=-(1,4-13,4)/12= -1;
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