объем бочки равен 80 литрам.Объем ведра-10литров.Сколько ведер воды нужно принести,чтобы наполнить такую бочку?(2 класс)
Математика
объем бочки равен 80 литрам.Объем ведра-10литров.Сколько ведер воды нужно принести,чтобы наполнить такую бочку?(2 класс)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80 литров : 10 литров = 8 ведер
Гость:
80:10=8 всего нужно 8 ведёр
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