объем бочки равен 80 литрам.Объем ведра-10литров.Сколько ведер воды нужно принести,чтобы наполнить такую бочку?(2 класс)

Математика
объем бочки равен 80 литрам.Объем ведра-10литров.Сколько ведер воды нужно принести,чтобы наполнить такую бочку?(2 класс)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80 литров : 10 литров = 8 ведер
Гость:
80:10=8 всего нужно 8 ведёр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
для перевозки груза потребовалось 24 машины грузоподёмностью 7,5 тон.Сколько нужно машин грузоподёмеостью 4,5 тон что бы перевезти этот же груз
Ответить
Физика
Подготовьте доклад о приминении аккумуляторов.
Ответить
Математика
Туристы прошли 12 км.Это составило пяту часть всего пути.Какова длина маршрута?
Ответить
Математика
51815:(p-975)=1205
Ответить
Геометрия
Вычислите градусную меру каждого из смежных углов , если один из них больше на 64 градуса
Ответить