65+29=94 в этой сумме изменить одну цифру так,чтобы при сложении не было перехода десятка из разряда единиц. Найти все возможные решения.

Математика

65+29=94 в этой сумме изменить одну цифру так,чтобы при сложении не было перехода десятка из разряда единиц. Найти все возможные решения.

Автор: Гость