65+29=94 в этой сумме изменить одну цифру так,чтобы при сложении не было перехода десятка из разряда единиц. Найти все возможные решения.

Математика
65+29=94 в этой сумме изменить одну цифру так,чтобы при сложении не было перехода десятка из разряда единиц. Найти все возможные решения.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тут все просто надо двойку поменять с 6 местами
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