слон двигался со средней скоростью 100м/ мин. какое расстояние он прошёл за 10 мин.

Математика
слон двигался со средней скоростью 100м/ мин. какое расстояние он прошёл за 10 мин.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100*10=1000 м в мин
Гость:
100 * 10 = 1000 (м) = 1 км. ответ 1 км
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