що позначае чисельник

Математика
що позначае чисельник
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чисельником називають число або вираз, який ділять (зазвичай чисельник записують зверху над знаком ділення). Так у виразі типу 1/3 1 - чисельник, а 3 - знаменник
Гость:
Знаменатель дроби — показывает, на сколько долей разделена единица,числитель дроби — показывает, сколько таких долей содержится в дроби.
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