Для циркового номера "Собака-математик" Витя вырезал из золотой фольги несколько четырёхугольников.Третью часть этих четырёхугольников составляли прямоугольники,а одну восьмую этих прямоугольников-4 квадрата. Сколько четырёхуго...
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Для циркового номера "Собака-математик" Витя вырезал из золотой фольги несколько четырёхугольников.Третью часть этих четырёхугольников составляли прямоугольники,а одну восьмую этих прямоугольников-4 квадрата. Сколько четырёхугольников вырезал Витя из золотой фольги?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта задача решается в 2 действия 1)сколько прямоугольников было всего? 4*8=32 прямоугольника было всего 2)сколько четырёхугольников было всего? 32*3=96 четырёхугольников было всего
Гость:
4х8=32 прямоугольники 32х3=96 четырёхугольников вырезал Витя
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