Двое мальчиков бросали баскетбольный мяч в корзину. Один мальчик из 20 бросков 13 раз попал,а другой попал 15 раз из26. Найдите для каждого, какую часть составляли попадания от числа бросков. Чей результат лучше?

Гость: Гость:

мальчик попал 13 раз из 20бросков поэтому получаем 13/20 попал , а 7/20 промахнулся , начертите прямую , разделите ее на 20 частей и отметьте 13 это ваши попадания , а 7 промахи аналогично и со вторым мальчиком 15/26 сравним 13/20 и 15/26 169/260 > 150/260 у первого результат лучше