Двое мальчиков бросали баскетбольный мяч в корзину. Один мальчик из 20 бросков 13 раз попал,а другой попал 15 раз из26. Найдите для каждого, какую часть составляли попадания от числа бросков. Чей результат лучше?

Математика
Двое мальчиков бросали баскетбольный мяч в корзину. Один мальчик из 20 бросков 13 раз попал,а другой попал 15 раз из26. Найдите для каждого, какую часть составляли попадания от числа бросков. Чей результат лучше?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мальчик попал 13 раз из 20бросков поэтому получаем 13/20 попал , а 7/20 промахнулся , начертите прямую , разделите ее на 20 частей и отметьте 13 это ваши попадания , а 7 промахи аналогично и со вторым мальчиком 15/26 сравним 13/20 и 15/26 169/260 > 150/260 у первого результат лучше
Гость:
1) 13/20 часть попаданий первого мальчика 2) 15/26 часть попаданий второго мальчика; 13/20 = 169/260; 15/26 = 150/260 ; 169/260 > 150/260 - результат первого мальчика лучше
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