Для варенья на 3.5 кг ягод было взято 4.2 кг сахарного песка.В каком отношении по массе были взяты ягоды и сахрный песок?

Математика
Для варенья на 3.5 кг ягод было взято 4.2 кг сахарного песка.В каком отношении по массе были взяты ягоды и сахрный песок?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
можно просто разделить одно на другое и умножить на 100 получиться ягод 83,33333% Или через дроби 3 5/10= 35/10 ......................4 2/10 = 42/10 Поделить дроби= 35/42= 5/6  что и есть ответ:соотношение ягод к сахару 5:6 Пять к шести)
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