задача дом занимает 1 15 всего садового участка .найди площадь участка ,если площадь земли под домом 40 сантиметров квадратных Ответы
Математика
задача дом занимает 1 15 всего садового участка .найди площадь участка ,если площадь земли под домом 40 сантиметров квадратных Ответы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По условию задачи участок по площади в 15 раз больше площади дома. Значит площадь участка составляет 40*15=600 квадратных единиц.
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