Расс4итайте,сколько граммов серной кислоты можно полу4ить при взаимодействии 8 г. триоксида серы с водой... (напишите если сможете дано и решение)

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Дано: m(SO3)=8 г Найти: m(Н2SO4)-? Решение: Уравнение реакции: SO3 + H2O = H2SO4 Молекулярные массы: SO3 - 80 г/моль H2SO4 - 98 г/моль Составляем пропорцию: Из 80 г оксида серы (6) можно получить 98 г серной кислоты Из 8 г оксида серы (6) можно получить Х г серной кислоты Находим Х: Х=8*98/80=9,8 г Ответ: можно получить 9,8 г серной кислоты.