Масса 1 л бензина 650г.В бензобак автомобиля входит 95 л бензина.Какова масса бензина в полном баке этой автомашины?
Математика
Масса 1 л бензина 650г.В бензобак автомобиля входит 95 л бензина.Какова масса бензина в полном баке этой автомашины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По условию плотность бензина 650 г/л Значит 95 л будут весить: 650г/л*95л=61750 г=61,75 кг
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