Напишите своему товарищу,другу письмо об одном из удачно проведённых вечеров или дней в семье (у родных,знакомых,в школе, в клубе и т. п.
Русский язык
Напишите своему товарищу,другу письмо об одном из удачно проведённых вечеров или дней в семье (у родных,знакомых,в школе, в клубе и т. п.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуй, друг! Я хотел бы тебе рассказать об одном удачно проведенном дне в школе. В этот день я пришел, как всегда в школу. Все уроки были интересными, и еще мне ставили пятерки! По всем предметам. А еще это был сокращенный день с сокращенными уроками. После школы я пошел домой. Там меня очень хвалили, а потом мы пили чай с пирожными.
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