периметр прямоугольника равен 36 см. может ли этот прямоугольник иметь длину 20 см? какую наибольшую длину может иметь этот прямоугольник? начерти его. какую наибольшую площадь может иметь этот прямоугольник? начерти его

Математика
периметр прямоугольника равен 36 см. может ли этот прямоугольник иметь длину 20 см? какую наибольшую длину может иметь этот прямоугольник? начерти его. какую наибольшую площадь может иметь этот прямоугольник? начерти его
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прямоугольник не может иметь такую длину,наибольшая длина 17см.  
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