спишите,раскрывая скобки,вставляя пропущенные буквы и расставляя недостающие знаки препинания.1.Художник любил нежный рисунок кустарников только что сбросивших зимние одежды.И какое многообразие оттенков умел он увидеть в тонки...

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спишите,раскрывая скобки,вставляя пропущенные буквы и расставляя недостающие знаки препинания.1.Художник любил нежный рисунок кустарников только что сбросивших зимние одежды.И какое многообразие оттенков умел он увидеть в тонких робких стеблях,во влажном песча(н/нн)ике,в бурых дорожках оставленных на очищающейся то снега земле!2.Левитан увидел однажды,как горкинская лошадь Дианка впряженная в сани остановилась у крыльца большого дома.его привлёк этот мотив -дом озаряумый солнцем,голубые тени на снегу,тёмный насторожившийся лес.

Автор: Гость