Сколько литров получится при обжиге 1т известняка, содержащего 10% пустой породы (н.у.)?
Химия
Сколько литров получится при обжиге 1т известняка, содержащего 10% пустой породы (н.у.)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задание не полное! Если необходимо найти сколько литров углекислого газа получится при обжиге известняка, то ответ такой: 1. Находим массу известняка в породе: 1000 кг *(100-10)%=900 кг 2. Обжиг известняка идет по реакции: CaCO3=>CaO + CO2 3. Молекулярные массы: CaCO3 - 100 г/моль 4. Составляем пропорцию: из 100 г (0,1 кг) известняка получают 22,4 л СО2 Из 900 кг известняка получают Х л СО2 Находим Х: Х=900*22,4/0,1=201600 л (201,6 м3) Ответ: при обжиге получится 201600 л (201,6 м3) СО2
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