До перерыва шахматисты играли 4 пятых всего времени партии Сколько времени продалжалась партия если до перерыва шахматисты играли 2 часа

Математика
До перерыва шахматисты играли 4 пятых всего времени партии Сколько времени продалжалась партия если до перерыва шахматисты играли 2 часа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/5 это 2ч 2*5/4= 2,5 часа или 2 часа 30 мин
Гость:
Вся партия это 5/5.До перерыва играли 2 часа или 4/5всего времени.Значит осталось играть 1/5, или 30 минут.Тогда вся партия будет 2 часа 30 минут.
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