До перерыва шахматисты играли 4 пятых всего времени партии Сколько времени продалжалась партия если до перерыва шахматисты играли 2 часа

Математика

До перерыва шахматисты играли 4 пятых всего времени партии Сколько времени продалжалась партия если до перерыва шахматисты играли 2 часа

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