4(X-16)-(8-X)=10(X+1)-2(15+8X)
Математика
4(X-16)-(8-X)=10(X+1)-2(15+8X)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4(X-16)-(8-X)=10(X+1)-2(15+8X) 4x-64 -8+x=10x+10-30-16x 4x+x-10x +16x=10-30+64 11x=44 x=4
Гость:
4(X-16)-(8-X)=10(X+1)-2(15+8X); Откроем скобки 4x - 64 - 8 + x = 10x + 10 - 30 - 16x; Перенесём известные в одну сторону неизв. в другую 4x + x- 10x +16x=10 - 30 + 64 +8; 11x = 52; x = 52/11; х = 4 ц 8/11
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