Проезд на автобусе в Москве стоил 4 рубля, а в Подольске- з руб. На сколько процентов проезд н автобусе в Москве был дороже, чем в Подольске? На сколько процентов проезд на автобусе в Подольске был дешевле, чем в Москве?

Математика
Проезд на автобусе в Москве стоил 4 рубля, а в Подольске- з руб. На сколько процентов проезд н автобусе в Москве был дороже, чем в Подольске? На сколько процентов проезд на автобусе в Подольске был дешевле, чем в Москве?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4----100% 3----? 3*100/4=75% 100%-75%=25% на 25% процентов проезд н автобусе в Москве был дороже, чем в Подольске
Гость:
1) 3 * 100: 4 = 75 % проезд в Подольске от проезда в Москве. 2) 100 - 75 = 25 % на столько дороже.
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