Проезд на автобусе в Москве стоил 4 рубля, а в Подольске- з руб. На сколько процентов проезд н автобусе в Москве был дороже, чем в Подольске? На сколько процентов проезд на автобусе в Подольске был дешевле, чем в Москве?

Математика

Проезд на автобусе в Москве стоил 4 рубля, а в Подольске- з руб. На сколько процентов проезд н автобусе в Москве был дороже, чем в Подольске? На сколько процентов проезд на автобусе в Подольске был дешевле, чем в Москве?

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