объем куба равен 125 см в кубе найти площадь поверхности куба
Геометрия
объем куба равен 125 см в кубе найти площадь поверхности куба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=a^3; тогда а = 5 см. S = 6*a^2 = 6*5^2 = 6 * 25 = 150 (cм2)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Политическая раздробленность русских земель. 10 класс Русь до монгольского нашествия «Слово о погибели Русской земли» (отрывок) О светло-светлая и ...
Биология
Геометрия
найти объем правильной четырехугольной усеченной пирамиды,если боковое ребро равно 6 см,а стороны оснований 10см 2см
Математика
4х-3y+2z=4 2x+5y-3z=19 5x+6y-2z=29 методом крамера, гауса матричным методом это один пример в три строчки не написать