Из аквариума параллелепипеда перелили воду в аквариум куб. Какое наименьшее натуральное число должна иметь длина ребра куба, если размеры параллелепипеда 25см х 60 см х 75 см?
Математика
Из аквариума параллелепипеда перелили воду в аквариум куб. Какое наименьшее натуральное число должна иметь длина ребра куба, если размеры параллелепипеда 25см х 60 см х 75 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V= abc; 25 *60*75 = 112500 (см3); 48^3 = 110592; 49^3 = 117649. Поэтому наименьшая длина ребра куба должна быть 49 см.
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