Из аквариума параллелепипеда перелили воду в аквариум куб. Какое наименьшее натуральное число должна иметь длина ребра куба, если размеры параллелепипеда 25см х 60 см х 75 см?

Математика

Из аквариума параллелепипеда перелили воду в аквариум куб. Какое наименьшее натуральное число должна иметь длина ребра куба, если размеры параллелепипеда 25см х 60 см х 75 см?

Автор: Гость